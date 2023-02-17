Трьох працівників агропідприємства з Тернопільщини підозрюють у незаконному привласненні сої на 9 млн грн. Слідство встановило, що фігуранти разом з двома спільниками викрали понад тисячу тонн сої у іншого підприємства і перевезли у Білорусь для продажу. Це сталось ще в 2019 році, але про вручення підозр стало відомо в п'ятницю, 17 лютого, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини.

Як встановило слідство, у листопаді 2019 року п'ятеро підозрюваних під приводом зберігання на складі незаконно заволоділи майном агротовариства на Тернопільщині. Йдеться про понад 1,4 тис. тонн соєвих бобів.

«Знаючи, що ця соя є власністю іншого товариства, у грудні 2019 році зловмисники незаконно переправили її залізницею та автотранспортом до Білорусі для продажу. Збитки, завдані їх незаконними діями, становлять понад 9 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Слідчі оголосили про підозри п'ятьом фігурантам розслідування: трьом посадовцям агропідприємства та їхнім двом пособникам. Справу кваліфікують за ч.5 ст. 191 ККУ (заволодіння чужим майном) та ч.2 ст. 209 ККУ (відмивання майна, отриманого незаконним способом). Максимально обвинуваченим загрожує до 12 років ув'язнення.