Лікарку з Хмельницького підозрюють у привласненні ліків на майже 300 тис. грн. Слідство вважає, що 50-річна жінка у завищених дозах призначала медикаменти хворим дітям, які перебували на стаціонарному лікуванні, а надлишок препаратів привласнювала та розпоряджалась на власний розсуд.

«Окрім цього, встановлено факт, що лікарка вносила неправдиві відомості до автоматизованої системи МІС Medics про перебування на стаціонарному лікуванні у відділенні хворих, які у лікарні не перебували та будь-яких медичних послуг не отримували. Як наслідок, медикиня привласнила майно медичної установи на загальну суму близько 300 тис. грн», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Хмельниччини.

Прокуратура не розголошує назву медзакладу, однак, судячи з ухвал у судовому реєстрі, жінка обіймала посаду лікарки-імунологині в Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Препарат, у привласненні якого її підозрюють, має назву «Біовен», і використовується при лікуванні імунодефіциту внутрішньовенно.

Жінці повідомили про підозру за ч.4 ст. 191 ККУ (привласнення майна), ч.1 та ч.3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією) та ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення). У разі доведення вини максимально їй загрожує до шести років ув'язнення.