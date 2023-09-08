За попередніми оцінками, завод виготовлятиме 18 тис. тонн добрив за сезон

На Хмельниччині відкрили новий завод з виробництва агрохімікатів. Він належить групі компаній Vitagro, засновником яких є народний депутат Сергій Лабазюк.

У прес-службі компанії Vitagro повідомляють, що відкриття заводу у селі Івашківці відбулося в четвер, 7 вересня. Середня потужність виробництва мікродобрив та рідких комплексних добрив становитиме 18 тис. тонн за сезон.

«Фасування здійснюється в тару по 5, 10 і 20 літрів, що дозволяє розвивати в середньому потужність у 2 тонни на годину», – пояснюють в компанії.

У прес-службі Хмельницької облради додають, що виробничі потужності розміщені на 19 гектарах, а площа приміщень сягає більше 20 тис. м2.

«Забезпечення водою здійснюється від свердловини з потужністю більше 120 м3 на добу води і глибиною 70 метрів. На підприємстві функціонує потужний дизельгенератор (710 кВт), який дозволяє вести технологічний процес в режимі відсутності централізованого електропостачання», – зазначають в облраді.

Зазначимо, що група компаній Vitagro була заснована в 1999 році, тоді фірма займалась торгівлею паливно-мастильними матеріалами. З часом компанія почала займатись також сільськогосподарсьми роботами, фермерством та виготовленням добрив. Засновником компанії є нардеп від партії «За майбутнє» та бізнесмен Сергій Лабазюк.