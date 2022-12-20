Візуалізація індустріального парку у Бориславі

У Бориславі на Львівщині створять індустріальний парк. Пріоритетними галузями для нього визначають машинобудівну, металообробну та деревообробну промисловість. У вівторок, 20 грудня, депутати Бориславської міської ради на сесії затвердили концепцію парку.

Індустріальний парк «ІнПарк» збудують на земельній ділянці площею 20 га у провулку Губицький. На ділянці є газопровід, електроенергія, каналізація та водопостачання, облаштована необхідна інженерно-технічна інфраструктура для нових промислових об’єктів.

«Це дозволить залучати інвестиції, створить нові робочі місця, розвиватиме сучасну виробничу інфраструктуру, запровадить сучасні технології виробництва. Також індустріальний парк створить сприятливі умови для релокації бізнесу і стане інструментом для відновлення роботи підприємств», – пояснив начальник відділу економіки Бориславської міськради Лев Попель.

Бориславська міська рада розраховує створити 2300 робочих місць. Щорічні платежі до місцевого та державного бюджету після виходу на планову потужність можуть сягати до 19 млн грн в рік.

Попередній розрахунок показав, що на будівництво всього індустріального парку необхідно витратити близько 2,2 млрд грн (59 млн доларів). Площа забудови – 105,5 тис. м2, яка налічуватиме дві офісні будівлі, дві виробничо-складські будівлі з адміністративно-побутовими приміщеннями, дві виробничі будівлі (орендні кластери) на понад 20 тис. м2 кожна.

Функціональне зонування індустріального парку «ІнПарк»

За затвердженою концепцією, індустріальний парк «ІнПарк Борислав» розрахований на групу промислових підприємств різних галузей, пріоритетними з яких є:

виробництво меблів,

виробництво деревини та виробів з деревини,

целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа,

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування,

виробництво ґумових та пластмасових виробів,

надання логістичних послуг,

виробництво комплектуючих до ТЗ, машинобудування,

харчова промисловість,

виробництво легкової промисловості,

деревообробна промисловість,

виробництво запасних частин і комплектуючих для машинобудування або автопромисловості,

приладобудування,

металообробка.

Нагадаємо, влітку 2022 року про наміри створити індустріальні парки оголосили сусідній з Бориславом Дрогобич та Стрий.