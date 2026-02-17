Сили оборони уразили російський гелікоптер

У вівторок, 17 лютого, Генштаб Збройних сил України повідомив про ураження російського гелікоптера Ка-27, що розташовувався у Криму.

«У межах системних заходів зі зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ підрозділи Сил оборони України продовжують уражати важливі військові цілі противника», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

В ніч на вівторок, 17 лютого, українські військові уразили російський гелікоптер Ка-27, що розташовувався у селі Камишли у тимчасово окупованому Криму. Військові зазначають, що зафіксували влучання у ціль.

Крім того, протягом понеділка, 16 лютого, Сили оборони уразили три російські пункти управління безпілотниками. Два з них розташовувались в районі Гуляйполе та села Затишшя в окупованій частині Запорізької області, ще один – біля села Анатолівка у Курській області Росії.

Додамо, що Ка-27 – корабельний багатофункціональний гелікоптер, що розроблений у Радянському Союзі у 1980-х роках. Він призначений для протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу. Гелікоптер засовують для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів, що рухаються на глибині до 500 м зі швидкістю до 75 км/год. Вартість Ка-27 складає приблизно 1,5 млн доларів (понад 64 млн грн).