Гравій добували на захисній смузі та в руслі річки Тиса біля селища Королево Берегівського району

Виноградівський районний суд визнав винним директора компанії «Андозіт» Йосипа Талабірчука у незаконному видобутку корисних копалин. За організацію злочинної групи, яка для продажу місцевим видобула з берегу Тиси 5,6 тис. кубометрів піщано-гравійної суміші, підприємцю та його спільникам призначили по 170 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 3 грудня, у лютому 2024 року Йосип Талабірчук організував схему незаконного видобутку гравію на прибережній захисній смузі та в руслі річки Тиса біля селища Королево Берегівського району. До справи він залучив свого сина Івана Талабірчука, який мав спецтехніку та Миколу Новака, який вмів керувати нею.

За півроку обвинувачені незаконно видобули для продажу місцевому населенню 5,6 тис. кубометрів піщано-гравійної суміші, поки їх не затримали на гарячому 29 травня 2024 року. 31 жовтня вони уклали з прокурором угоду про визнання винуватості.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Трагнюк визнав Йосипа Талабірчука та його спільників винними у незаконному видобутку корисних копалин і призначив їм по 170 тис. грн штрафу. Їм повернули екскаватор та КАМАЗи, якими вони вивозили гравій з річки.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Андозіт» зареєстроване Йосипом Талабірчуком у квітні 2021 року у селищі Королево. Статутний капітал компанії – 5 тис. грн, а основний вид діяльності – добування піску та гравію.