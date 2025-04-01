В злочинної групи вилучили всю техніку

Правоохоронці на Тернопільщині викрили злочинну групу, яка займалася незаконним видобутком суглинку і облаштувала підприємство з виробництва цегли. Для цього четверо чоловіків захопило родовище в селі Малий Ходачків. Під час експертизи екоінспектори встановили, що зловмисники завдали шкоди навколишньому середовищу на понад 500 тис. грн.

Під час розслідування поліцейські встановили, що організував нелегальний бізнес житель Тернополя. Він залучив до своєї справи ще трьох знайомих, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 1 квітня.

Видобуток суглинку в родовищі в селі Малий Ходачків Тернопільського району чоловіки здійснювали з метою виробництва цегли. Згідно з висновками інженерно-екологічної експертизи, незаконна діяльність злочинної групи призвела до збитків на суму понад 500 тис. грн.

Слідчі разом з співробітниками управління стратегічних розслідувань, працівників СБУ та прокурорів спеціалізованої екологічної прокуратури затримали чотирьох зловмисників. Правоохоронці також провели сім обшуків за місцем проживання та в їх автомобілях. Під час обшуку поліцейські вилучили документацію, 2 млн грн та техніку.

Організаторові та його спільникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 240 КК України (Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, вчинене у значному розмірі організованою групою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.