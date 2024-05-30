На території Берестовецького спецкар’єру незаконно видобули 10 155 куб.м. каміння базальту

Костопільський районний суд виніс вирок директору Берестовецького спецкар’єру Миколі Фіні, який організував незаконний видобуток і продаж базальту. Загальну суму збитків від дій посадовця оцінюють орієнтовно у понад 800 тис. грн. Втім, обвинуваченого звільнили від основного покарання й призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 27 травня, у період із 20 травня по 19 серпня 2021 року директор акціонерного товариства «Берестовецький спецкар’єр» Микола Фіна, який не мав спеціального дозволу на користування надрами, організував видобуток з родовища 10 155 куб.м. каміння базальту.

«Незаконно видобуті корисні копалини загальнодержавного значення обвинувачений реалізував суб’єктам господарювання та фізичним особам за гроші», – йдеться у судовій справі.

Аби легалізувати 831 533 грн доходу від незаконної діяльності, директор підприємства перевів гроші на свій банківський рахунок. Згодом частину суми він надіслав іншим юридичним особам, а 473 тис. грн зняв готівкою та використав на власний розсуд.

Під час судового засідання Микола Фіна свою вину визнав і розкаявся.

Суддя Лілія Грипіч визнала директора Берестовецького спецкар’єру винним за ч.2 ст.28, ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 ККУ (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене за попередньою змовою, а також легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) й призначила 4 роки ув’язнення з позбавленням права обіймати посаду вподовж року та з конфіскацією всього майна. Втім, звільнила посадовця від основного покарання й призначила рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Берестовецький спецкар’єр розташований за 42 км від Рівного на території Головинської сільської ради. Там видобувають пісок, гравій, глину і каолін.