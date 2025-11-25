У бек-офісах, де відмивали гроші, мали довідки про правоохоронців та чиновників

У місці, де фігуранти справи «Мідас» відмивали гроші, НАБУ виявила понад 500 довідок на детективів, депутатів, правоохоронців та інших посадовців. Учасники схеми збирали про них інформацію та стежили за їхнім пересуванням за допомогою бази «Безпечне місто», повідомив у вівторок, 25 листопада, детектив НАБУ Олександр Абакумов під час засідання парламентського комітету з питань антикорупційної політики.

«Ми бачимо збір інформації про місця мешкання детектив НАБУ, їх родичів, їхніх дітей, контактних даних та всякої інформації, яку можуть використати для тиску», – повідомив Абакумов.

За словами детектива, фігуранти не тільки збирали довідки про правоохоронців та нардепів, але і слідкували за їхніми переміщеннями Києвом. Слідкування виконували за допомогою бази «Безпечне місто».

НАБУ виявило, що члени злочинної організації загалом зібрали 537 довідок, в яких була зібрана інформація про:

15 детективів НАБУ, які розслідували злочини в енергетиці та інших резонансних справах – серед них були Руслан Магамедрасулов, Віталій Тебекін та Євген Токарєв, які отримали підозри;

16 чинних нардепів – зокрема, члени комітету питань антикорупційної політики Анастасія Радіна та Ярослав Железняк;

Абакумов зауважив, що на частині довідок є позначка про заборону розповсюдження інформації, що може свідчити про те, що дані брали із закритих баз даних. Детектив припускає, що інформацію могли злити з одного з правоохоронних органів.

За словами Абакумова, поява інформації щодо працівників НАБУ у фігурантів справи «Мідас» може бути повʼязаною з розслідуваннями детективів.

«Наприклад, я підписую запит на „Енергоатом“ щодо витребовування окремих документів 22 січня 2025 року. 30-го у цієї злочинної організації вже є профіль на мене», – сказав детектив.

Нагадаємою, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття низки українських чиновників, топпосадовців та бізнесменів на організації схеми отримання відкатів на підрядних контрактах НАЕК «Енергоатом». Операція з викриття схеми, яка отримала кодову назву «Мідас», тривала з липня 2024 року. Серед фігурантів справи – бізнес-партнер Володимира Зеленського Тимур Міндіч, який втік за кордон за кілька годин до обшуків.

14 листопада керівник САП Олександр Клименко підтвердив розпочате службове розслідування стосовно його заступника Андрія Синюка. Перевіряється його причетність до витоку інформації стосовно розслідування НАБУ корупції в «Енергоатомі». Клименко заявив, що результати перевірки можуть мати як дисциплінарні, так і кримінальні наслідки.

Раніше «Українська правда» повідомила, що Андрій Синюк неодноразово зустрічався з людьми, які можуть бути пов’язані з Тимуром Міндічем. Зокрема, йшлося про адвоката Олексія Меніва, який, за даними журналістів, може бути наближеним до Міндіча. Сам Синюк звільнився з САП.

За даними газети, Синюк мав доступ до матеріалів окремих кримінальних проваджень. Також «УП» з посиланням на власні джерела заявила, що фігуранти відмивання грошей «Енергоатому» знали про обшуки за кілька днів до їхнього початку – буцімто тому Тимур Міндіч та Олександр Цукерман встигли виїхати з України до заходів НАБУ.