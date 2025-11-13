Ігор Фурсенко наразі перебуває під вартою

Виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» та фігурант корупційного скандалу там Ігор Фурсенко з позивним «Рьошик» перебував за кордоном та повернувся до України за п’ять днів до того, як його заарештували у справі «Мідас». За даними «Української правди», його могли не попередити про розслідування НАБУ чи «не вважали вартим порятунку».

Журналіст Михайло Ткач стверджує, що вже 7 листопада фігуранти справи про корупцію в «Енергоатомі» знали про підготовку обшуків з боку НАБУ і САП. Зокрема, один з учасників оборудки у листуванні написав, що «треба зачиститись до понеділка» – 10 листопада, коли правоохоронці провели масштабні обшуки у справі «Мідас».

Зазначається, що саме 7 листопада у судовий реєстр почали завантажувати ухвали про слідчі дії НАБУ – в «УП» припускають, що фігуранти могли отримати доступ до цих даних за допомогою підконтрольних правоохоронців.

Попри це, 8 листопада до України повернувся головний бухгалтер корупційної схеми Ігор Фурсенко з позивним «Рьошик». На записах НАБУ Фурсенко скаржиться, що нести 1,6 млн доларів готівкою «таке собі задоволення».

Фурсенко два тижні перебував на відпочинку на Мальдівах. Він повернувся до України попри те, що фігуранти знали про підготовку заходів НАБУ. Михайло Ткач зазначає, що його «чи то не встигли попередити, чи то не вважали вартим порятунку».

Нагадаємо, Фурсенка затримали 10 листопада в межах спецоперації НАБУ «Мідас», під час якої викрили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ НАЕК «Енергоатом». Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання хабарів від контрагентів НАЕК «Енергоатом» в розмірі 10%-15% від вартості контрактів.

11 листопада Фурсенку та ще шістьом фігурантам справи, серед яких є бізнес-партнер Зеленського Тимур Міндіч, повідомили про підозри. Вже 12 листопада ВАКС помістив Ігоря Фурсенка під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 95 млн грн. До того суд заарештував ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка, виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова та працівницю бек-офісу з відмивання грошей Лесю Устименко.