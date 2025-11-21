Андрій Синюк звільнився з посади заступника прокурора САП

Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк звільнився з посади за власним бажанням. Про це Андрій Синюк повідомив у п’ятницю, 21 листопада, у коментарі для «Суспільне». Раніше САП повідомляло про перевірку можливої причетності Синюка до витоку інформації про операцію НАБУ «Мідас».

«Для уникнення будь-яких спекуляцій щодо мого можливого впливу на перебіг службового розслідування і результати я ухвалив рішення звільнитись за власним бажанням», – цитує «Суспільне» Андрія Синюка.

Раніше Radio NV з посиланням на власні джерела повідомляло, що Андрія Синюка звільнили на тлі службового розслідування щодо зустрічей з фігурантами розслідувань НАБУ стосовно корупції в енергетичній сфері України. Крім того, співрозмовники Radio NV на умовах анонімності повідомили, що Синюк міг тривалий час розголошувати деталі інших розслідувань.

До цього «Українська правда» повідомляла, що Андрій Синюк регулярно зустрічався з людьми, яких пов’язують з керівником корупційної схеми в «Енергоатомі» Тимуром Міндічем. Йшлося, зокрема, про адвоката Олексія Меніва, наближеного до Міндіча. За інформацією журналістів, Синюк мав доступ до матеріалів деяких кримінальних проваджень. Також «УП» з посиланням на власні джерела заявила, що фігуранти легалізації грошей «Енергоатому» знали про обшуки за кілька днів до їхнього початку, що дозволило Тимуру Міндічу та Олександру Цукерману виїхати з України до заходів НАБУ.

Нагадаємо, новий корупційний скандал в Україні розгорівся 10 листопада, коли НАБУ повідомило про викриття низки українських чиновників, топпосадовців та бізнесменів на організації схеми отримання відкатів на підрядних контрактах НАЕК «Енергоатом». Операція з викриття схеми, яка отримала кодову назву «Мідас», тривала з липня 2024 року.

Детективи НАБУ у межах слідчих дій зробили понад 1000 годин записів розмов фігурантів корупційної схеми та опублікували кілька їхніх фрагментів. На оприлюднених аудіофайлах фігурує співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч під прізвиськом «Карлсон», який, за даними слідства, керував схемою. Також серед фігурантів справи: ексміністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК "Енергоатом» Дмитро Басов, колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк та виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Ігор Фурсенко.

Встановлено, що корупціонери легалізували близько 100 млн доларів, отриманих незаконним шляхом, через так званий «бек-офіс» у центрі Києва.

Після розголосу міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук подали у відставку.

14 листопада керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко підтвердив розпочате службове розслідування стосовно його заступника Андрія Синюка. Перевіряється його причетність до витоку інформації стосовно розслідування НАБУ корупції в «Енергоатомі». Клименко заявив, що результати перевірки можуть мати як дисциплінарні, так і кримінальні наслідки.