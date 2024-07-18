Рішення про виділення допомоги розглядали на сесії 17 липня

Депутати Долинської міської ради не підтримали виділення допомоги з бюджету громади для Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу, який зазнав руйнувань під час російської атаки 22 червня, та Бурштинської громади, яка готується до опалювального сезону після виведення з ладу ТЕС, внаслідок обстрілу 22 березня.

Як повідомив міський голова Долини Іван Дирів, виділення 1 млн грн з резервного фонду бюджету громади для франківського вузу та 500 тис. грн для Бурштина, розглядали на сесії 17 липня. Для підтримки рішення не вистачило одного голосу – 17 депутатів проголосували за, 9 утрималися, а 9 не брали участі в голосуванні.

«Сподіваюсь, це була прикра випадковість, що депутати міської ради не підтримали виділення з резервного фонду допомоги для нашого рідного Університету нафти і газу. Обов'язково винесу повторно рішення на голосування. Надіюсь також, що депутати, хоча б з другої спроби, зможуть допомогти й місту Бурштину на підготовку до зими, де критична ситуація у зв'язку з обстрілами Бурштинської ТЕС», – написав Іван Дирів у Facebook.

Для підтримки рішення не вистачило одного голосу

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки 22 червня постраждали навчальні корпуси, лабораторії та приміщення басейну Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу. Відновлювати вуз будуть, зокрема, за підтримки НАК «Нафтогаз».

У свою чергу, за інформацією Бурштинської міськради, станом на 17 липня, 9 громад долучилися до ініціативи Івано-Франківського регіонального відділення «Асоціації міст України», перерахувавши гроші Бурштину на підготовку до опалювального сезону.

Надвірнянська міськрада виділила 250 тис. грн, Верхнянська сільрада – 50 тис. грн, Обертинська селищна рада – 50 тис. грн, Переріслянська громада – 50 тис. грн, Богородчанська громада – 200 тис. грн, Галицька міськрада – 200 тис. грн, Гвіздецька селищна рада – 50 тис. грн, Спаська сільрада – 30 тис. грн, Косівська міськрада – 100 тис. грн.