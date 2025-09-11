Вислів «у даний момент» є калькою з російської мови

Однією із найпоширеніших лексичних помилок є використання слова «даний» там, де його не має бути. До прикладу, «дана ситуація» чи «у даний момент». Розберімось разом, як правильно говорити українською.

В українській мові «даний» означає «той, який комусь дали, одержаний від когось». Мовознавець Олександр Авраменко розповідав, що дати можна книжку, фрукт чи певний предмет, але аж ніяк не ситуацію чи момент. Вислів «у даний момент» є також калькою з російської мови «в данный момент».

Як можна замінити слово «даний», щоб говорити правильно:

У цей момент

У цю мить

Цієї миті

Зараз

Правильні приклади:

У цих умовах працювати неможливо.

Цієї миті Ольга зрозуміла, що допустила помилку.

На цьому підприємстві проводять перевірку.

