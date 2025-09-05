В українській мові правильно говорити «виняток», без літери «й»

Як правильно писати: «вийняток» чи «виняток»? Чи може краще написати «виключення»? Якщо ви вагаєтесь, яка відповідь правильна, тоді розберімось разом із мовознавцем Олександром Пономаревим.

Відповідаючи на перше запитання: в українській мові правильно говорити «виняток», без літери «й». Різницю між значеннями слів «виняток» та «виключення» мовознавець Олександр Пономарів пояснював сайту «Освіторія».

«Виключення – це усування, припинення дії, наприклад: виключення зі списку, виключення з інституту, виключне право (право, що поширюється на певний об’єкт). А виняток – це відхилення від правила чи чогось звичного, тому: виняток із правил, винятковий випадок, виняткова мужність, виняткові умови», – пояснює він.

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.