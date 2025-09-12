Згідно з чинним правописом, в українській мові є лише один правильний варіант

На письмі часто можна побачити, що чоловіче ім’я В’ячеслав пишуть по-різному: хтось з апострофом, а хтось – без. Згідно з чинним правописом, в українській мові є лише один правильний варіант.

У новому українському правописі є кілька правил про апостроф. Зокрема, його потрібно писати перед літерами я, ю, є, ї та після букв на позначення губних приголосних б, п, в, м, ф: б’ю, п’ять, п’є, в’язи, солов’ї, жираф’ячий, В’ячеслав, Дем’ян, Максим’юк і тд.

Тобто згідно з правописом ім’я В’ячеслав потрібно писати із апострофом, а не без нього (Вячеслав).

