Ціни на каву різко просіли після того, як президент США Дональд Трамп скасував 40% тариф на імпорт бразильської агропродукції, зокрема кави та какао, повідомляє Reuters. Фʼючерси на каву арабіка на біржі ICE – ключовий орієнтир для світового ринку – подешевшали на 4,4% і опустилися до 3,6020 долари за фунт. Перед цим вони вже знизились більш ніж на 6%, досягнувши мінімуму за два місяці. Контракти на робусту, яку здебільшого використовують у виробництві розчинної кави, впали на 4,2% – до 4438 доларів за тонну, після попереднього просідання на 8%.

«Ринку потрібно час, щоб це переварити. Падіння може продовжитися, але не думаю, що ціна опуститься нижче 3 долари за фунт», – зазначив трейдер однієї з найбільших кавових компаній у Європі. Він нагадав, що глобальний ринок арабіки досі залишається дефіцитним, запаси низькі, пропозиція обмежена, а погодні ризики, зокрема пов’язані з Ла-Нінья, нікуди не зникли.

Крім митної політики, інвестори оцінюють і наслідки масштабних повеней та зсувів у ключовому регіоні вирощування робусти – у В’єтнамі.

Реакція ринку на рішення Трампа виявилася надмірною, адже такий крок був певною мірою прогнозованим. Раніше, у вересні, роздрібні ціни на каву в США зросли на 40% у річному вимірі – частково саме через високі мита. Стрімке подорожчання продуктів стало одним із чинників падіння рейтингу Трампа до найнижчого рівня з моменту його повернення до влади, свідчать дані опитування.

Оголошене вночі рішення стало продовженням минулотижневого указу, яким Трамп скасував мита на каву та низку інших товарів із країн-виробників.