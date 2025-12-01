Робуста є більш гіркою, ніж арабіка

У найближчі роки смак кави може змінитися. Усе через кліматичні зміни, які дедалі сильніше впливають на врожаї арабіки. Через спеку та посухи фермери змушені переходити на вирощування робусти – більш гіркого, але витривалішого сорту кавових зерен, інформує Bloomberg.

Передусім мова про каву з Бразилії. І хоч країна залишається найбільшим у світі виробником арабіки, традиційні кавові регіони все частіше страждають від затяжних посух і рекордних температур. А тому, виробництво робусти за останні 10 років зросло більш ніж на 81%, свідчать дані Міністерства сільського господарства США. Водночас обсяги арабіки збільшуються значно повільніше.

Аналітики пояснили, що саме кліматичні проблеми, а не зростання попиту, стали головним поштовхом до переходу фермерів на робусту. За словами менеджера з аналітики кавового ринку компанії StoneX Фернандо Максиміліано, робуста дає Бразилії шанс утримати звання світового лідера у виробництві кави навіть в умовах глобального потепління.

За останні три роки виробництво арабіки в країні зростало в середньому лише на 2-2,5% на рік, тоді як робусти – майже на 5% щорічно. А цього сезону врожай робусти зріс майже на 22%, що стало рекордним показником. У регіонах, де арабіка не витримує спеку, виробники впроваджують нові методи вирощування робусти, зокрема висаджують кавові дерева під тінню інших рослин. Це допомагає зберігати вологу в ґрунті й захищає рослини від перегріву.

«Наразі найбільшим виробником робусти у світі є В’єтнам, але Бразилія швидко його наздоганяє й може навіть обійти завдяки розвиненій логістиці та інфраструктурі», – вважають аналітики.

Чим робуста відрізняється від арабіки?

Робуста містить більше кофеїну та має більш насичений, гіркий смак. Проте наразі на походження зерна чи його обсмаження, звертають увагу не так багато людей. Ба більше, молодь часто надає перевагу напоям із молоком, сиропами та добавками, які «маскуюють» смак кави.

Також через зростання цін на арабіку споживачі часто обирають дешевшу робусту. У Європі різниця в ціні між цими сортами може ще більше зрости через запровадження екологічних вимог до імпорту. Водночас розчинна кава, яка переважно виготовляється з робусти, під дію цих правил не підпадає, що може додатково підвищити попит.

Попри те, що робуста дешевша за арабіку, її ціни вже наблизилися до рекордних рівнів. Висока врожайність і зростаючий попит спонукають бразильських фермерів інвестувати саме в цей сорт. Виробники теж активно працюють над покращенням якості зерен. Усе це робить робусту привабливішою для споживачів.