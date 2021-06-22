Чоловіки облаштовували підземний колектор у триметровій траншеї

На вулиці Протасевича у Тернополі під час облаштування колектора двох робітників засипало землею. Рятувальники та медики оперативно прибули на місце події, проте одного чоловіка не вдалося врятувати. Іншого після реанімаційних дій завезли в лікарню.

Сьогодні о 14:30 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на вулиці Протасевича дві людини опинились під завалами землі. Рятувальники оперативно з'ясували, що у триметровій траншеї відбувся обвал ґрунту, через що під шаром землі опинилися два працівники фірми, яка облаштовувала підземний колектор.

Ще до приїзду швидкої та рятувальників колеги чоловіків самі почали відкопувати постраждалих. Одного потерпілого вже без свідомості і дихання швидко вивільнили з-під завалу і, коли приїхала бригада швидкої, передали медикам. Однак, реанімація не допомогла, чоловік загинув.

Одну людину витягнули працівники, а іншу - відкопували рятувальники

Рятувальники відкопали другого постраждалого. Він майже півгодини перебував під завалом, але все-таки працівникам ДСНС вдалося його врятувати. Після першої допомоги, чоловіка завезли в лікарню.

За останній тиждень це не перший випадок у Тернополі, коли людей засипає землею у виритих траншеях для комунікацій. У середу, 16 червня о 15:48 в центрі міста молодого чоловіка теж засипало ґрунтом. Спільними зусиллями рятувальників і місцевих працівників людину вдалося врятувати.