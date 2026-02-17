Макет ракети сімейства PAC-3 для комлексу Patriot

Сполучені Штати Америки попри обіцянки не надали ліцензії на виробництво ракет для зенітно-ракетного комплексу Patriot у Європі. Про це у вівторок, 17 лютого, повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Володимир Зеленський зауважив, що в ніч перед черговим раундом тристоронніх мирних перемовин росіяни здійснили масовану атаку на Україну. Президент зауважив, що Повітряним силам вдалося збити 25 з 29 російських ракет та наголосив на необхідності й надалі посилювати українську ППО. Президент також повідомив, що провів нараду з міністром оборони Михайлом Федоровим, під час якої визначили кроки для посилення обороноздатності України.

Президент зауважив, що Європі необхідне власне виробництво ракет для систем протиповітряної оборони. За словами Зеленського, робота в цьому напрямку триває, але поки що обсяги на темпи виробництва менші, ніж треба. Окремо Володимир Зеленський зазначив, що Україна зверталася до США щодо надання ліцензії на виробництво ракет для ППО у Європі.

«Україна ще роки тому говорила про це з Америкою, зокрема, про необхідність створити в Європі достатні виробництва ракет, зокрема для Patriot. Були обіцянки ліцензій, але Америка на це зрештою не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні, і спільне з партнерами по НАТО в регіоні - з Румунією, Польщею тощо», – наголосив Володимир Зеленський.

Водночас Володимир Зеленський висловив впевненість, що Європа зможе забезпечити себе необхідним озброєнням, але наголосив, що за сприянням США, процес відбувався б швидше.

Зауважимо, що за різними даними, на озброєнні України перебуває 5-6 комплексів систем ППО Patriot. Ці системи призначені для протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема, для перехоплення літаків, а також крилатих та балістичних ракет. Patriot використовують кілька типів керованих ракет серій PAC-2 (MIM-104) та PAC-3 (ERINT/MSE) класу «земля-повітря», вартість яких стартує від 3 млн доларів за одиницю.

Нагадаємо, 23 січня 2026 року Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США на Всесвітньому економічному форумі в Давосі домовився про постачання Україні ракет для системи Patriot. Водночас кількість ракет президент України не уточнив.