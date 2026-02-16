Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр відповів на заклик Угорщини та Словаччини

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр відповів на прохання Угорщини та Словаччини транспортувати російську нафту через трубопровід Adria. Він зауважив, що наразі країни не мають причин, щоб закуповувати саме російську нафту. Про це у понеділок, 16 лютого, хорватський міністр повідомив у своєму дописі у соцмережі ікс.

У неділю, 15 лютого, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у соцмережі фейсбук повідомив, що разом з міністеркою економіки Словаччини Денісою Саковою звернулися до Хорватії з проханням дозволити транспортувати російську нафту до країн через нафтопровід Adria. Крім того, у своєму дописі угорський міністр звинуватив Україну у тому, що вона не відновила функціонування нафтопроводу «Дружба» на своїй території, який уразили росіяни, через нібито «політичні причини».

«Українці досі не відновили транспортування нафти трубопроводом “Дружба” з політичних причин. [...] Просимо негайно дозволити транспортування російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини Адріатичним нафтопроводом. [...] Очікуємо, що хорвати, на відміну від України, не ризикуватимуть безпекою постачання сирої нафти до Угорщини та Словаччини з політичних причин», – заявив у своєму дописі Петер Сійярто.

У понеділок, 16 лютого, міністр економіки Хорватії Анте Шушняр відповів на заклик угорського та словацького міністрів. Шушняр наголосив, що Хорватія «поважає українських союзників, які щоденно переживають страждання». За словами міністра економіки Хорватії, Загреб готовий допомогти Угорщині та Словаччині у межах законодавства Євросоюзу та правил OFAC (Управління з контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США, що відповідає за розробку та впровадження економічних санкцій). Анте Шушняр наголосив, що трубопровід Adria справно працює, а в країн ЄС не залишилося жодних технічних виправдань для того, щоб залежати від російської нафти.

«Барель, куплений у Росії, може здаватися дешевшим для деяких країн, але він допомагає фінансувати війну та напади на український народ. Час покласти край цьому спекулюванню на війні», – наголосив Анте Шушняр.

Нагадаємо, вранці 27 січня росіяни вдарили дроном по об’єкту нафтопроводу в місті Броди на Львівщині. Він є частиною південної гілки нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Словаччини та Угорщини.

У неділю, 15 лютого, інформаційна агенція Reuters повідомила, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у нібито затягуванні відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Словацький політик заявив, що транспортування нафти може відновитися, якщо Угорщина не перешкоджатиме Україні у вступі до Євросоюзу.