Міський голова Судової Вишні Зіновій Фольович та директорка Фонду Зінаїда Чілікіна

«Фонд українсько-польської історії людей», який від 2023 року володіє памʼяткою місцевого значення палацом Марсів у місті Судова Вишня на Львівщині, купив ділянку довкола палацу. Про це 3 травня повідомили на сайті фонду.

Вартість ділянки площею 0,9 га становить 1 886 020 грн. Цю суму Фонд зобов’язався сплатити до 30 червня.

«Учора, 2 травня, “Фонд українсько-польської історії людей” придбав у Судововишнянської міської ради ділянку, на якій розташований палац Марсів. Для Фонду це важливий крок на шляху до реалізації проєкту з відновлення палацу, адже йдеться про територію, яка обслуговує будівлю», – зазначили у Фонді.

Гроші з продажу землі скерують на завершення будівництва нового сучасного приміщення ЦНАПу, повідомив міський голова Судової Вишні Зеновій Фольтович.

«Як відомо, уже декілька років ЦНАП функціонує у народному домі. Зрозуміло, що нове приміщення буде набагато зручнішим як для відвідувачів ЦНАПу, так і для працівників установи, а звільнені кімнати у народному домі будуть дуже доречними для потреб КЗ “Центр культурних послуг”», – додали у Фонді.

Нагадаємо, руїни палацу XIX ст. у Судовій Вишні продали на аукціоні у березні 2023 року. Новим власником історичної будівлі стало ТОВ «Фонд українсько-польської історії людей» з Рівного, яке заплатило за історичну будівлю 3,2 млн грн. Нові приватні власники палацу Марсів розпочали протиаварійні роботи.