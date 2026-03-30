Україна перепросила у Фінляндії за імовірне потрапляння українських дронів на її територію. Наразі країни контактують щодо інциденту та встановлюють його причини, повідомив 30 березня речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі журналістам, передає «Радіо Свобода».

За словами Тихого, Україна ділиться всією необхідною інформацією для зʼясування обставин події. Він запевнив, що Україна «у жодному разі» не спрямовувала свої дрони у бік Фінляндії.

«Найбільш вірогідною причиною є відхилення російськими системами РЕБ. Ми вже перепросили у фінської сторони за цей інцидент. Загалом поділяємо переконання разом із нашими фінськими друзями, що причиною як цього інциденту, так і загалом безпекових викликів у нашому регіоні є саме російська агресія проти України», – сказав Георгій Тихий.

Нагадаємо, 29 березня на території Фінляндії впали два невідомі безпілотники. За словами премʼєр-міністра країни Петтері Орпо, дрони могли залетіти з України. Він заявив, що нещодавно Україна здійснювала атаку на об'єкти в Росії, що розташовані поруч з фінським кордоном, а російські військові могли глушити сигнал дронів, через що ті могли збитися з курсу.

Того ж дня СБУ повідомила, що атакувала ударними дронами нафтовий термінал у порту «Усть-Луга» в Ленінградській області Росії. Регіон межує з Фінляндією, а від Усть-Луги до фінського кордону – близько 80 км.

Згодом Повітряні сили Фінляндії заявили, що ідентифікували один з виявлених безпілотників. Військові стверджують, що це – український дрон Ан-196 «Лютий».