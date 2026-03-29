Премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що на території країни могли впасти українські дрони

Вранці неділі, 29 березня, на території Фінляндії впали два невідомі дрони. Премʼєр-міністр країни Петтері Орпо припустив, що безпілотники могли бути з України. Про це повідомили міноборони Фінляндії та фінський новинний сайт Yle.

Як повідомили у міноборони Фінляндії, вранці військові зафіксували у повітряному просторі країни два безпілотники. Зазначається, що дрони летіли повільно. Повітряні сили виконали розвідувальну місію з винищувачем F/A-18 Hornet, але не збивали їх. Обидва БпЛА впали самостійно на півночі та сході міста Коувола.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен повідомив, що до місць падіння БпЛА прибули всі необхідні служби. Також він заявив про початок розслідування інциденту, щоб встановити походження дронів.

«Безпілотники забрели на територію Фінляндії. Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи. Органи безпеки негайно відреагували. Розслідування інцидентів триває, і більше інформації буде надано після її підтвердження», – повідомив Антті Хаккянен.

Водночас премʼєр-міністр країни Петтері Орпо припустив, що дрони могли бути з України. За словами Орпо, нещодавно Україна здійснювала атаку на об'єкти в Росії, що розташовані поруч з фінським кордоном, а російські військові могли глушити сигнал дронів, через що ті могли збитися з курсу.

«Це порушення території – дуже серйозна справа. Ймовірно, це українські дрони, але це питання розслідується, і про це буде повідомлено пізніше… Ми зробимо висновки із цього, коли повна картина ситуації стане зрозумілою. Це небажана ситуація», – наголосив Петтері Орпо.

Згодом Повітряні сили Фінляндії заявили, що ідентифікували один з виявлених безпілотників. Військові стверджують, що це – український дрон Ан-196 «Лютий».

«Повітряні сили відстежили об'єкти та ідентифікували один із них як український безпілотник АН196. Безпілотник впав на землю на північ від Коувола. Поліція оточила територію», – заявили у Повітряних силах Фінляндії.

Дрон-камікадзе Ан-196 «Лютий» розробили інженери ДП «Антонов», а на озброєння Сил оборони він надійшов у 2024 році. БпЛА призначений для ураження наземних та морських цілей, у тому числі тих, що перебувають у русі. Дальність польоту дрона сягає 1,3 тис. км, а вага боєголовки становить 75 кг, при цьому 50 кг – вибухова речовина. Основними операторами дрона є ГУР, СБУ та Повітряні сили ЗСУ.

Український БпЛА «Лютий». Фото з сайту «Волинські новини»

Зауважимо, що в Україні поки що не коментувати подію.

Нагадаємо, 25 березня поліція Естонії заявила, що український дрон врізався в димову трубу електростанції в Аувере, після чого вибухнув.