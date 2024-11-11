Україна уклала з Данією угоди на 629 млн доларів для закупівлі зброї
Для ЗСУ закуплять далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети та артилерійські установки
До кінця 2024 року для ЗСУ закуплять далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети та артилерійські установки в українських виробників у рамках підтримки Данією ОПК України на 4,2 млрд данських крон (629 млн доларів). Про це 11 листопада повідомили на сайті уряду.
Низку відповідних угод Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерство оборони України уклали 11 листопада з Міністерством оборони Данії.
Зокрема, на закупівлю зброї 1,3 млрд данських крон виділять з данського держбюджету, а 2,9 млрд – з відсотків від заморожених російських активів.
Міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен наголосив, що Данія вже давно є одним з найбільших прихильників України.
«Я радий бачити, що «данська модель» зараз діє, і що ми фінансуємо дуже затребуване обладнання у тісній співпраці з Україною, яке може бути поставлене протягом декількох місяців. Водночас ми прокладаємо шлях для більшої кількості країн, які зможуть зробити свій внесок в українську оборонну», – додав він.
Заступниця Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр зауважила, що ці угоди пришвидшать постачання необхідного озброєння військовим, водночас зміцнюючи українську економіку в умовах російської агресії.
За результатами угод, українські виробники озброєння та техніки до кінця 2024 року закуплять ЗСУ:
- самохідні артилерійські установки,
- ударні безпілотники,
- протитанкову зброю,
- ракетне озброєння.
«Данська модель»: що відомо
Данія стала першою країною, яка інвестувала в українську оборонну промисловість, започаткувавши унікальну форму співпраці – «данську модель». Вона передбачає пряме фінансування виробництва української військової техніки на суму понад 50 млн євро. Зокрема, за ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «Богдана».
«Такий підхід дозволяє Україні посилювати свої оборонні стала можливості та розвивати власні виробничі потужності, навіть в умовах війни», – зазначали у Міноборони України.
Нагадаємо, 18 жовтня Данія анонсувала виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 2,4 млрд данських крон (приблизно 321,8 млн євро). За них закуплять зброю, яка вже є на складах данського оборонного відомства, також зроблять замовлення в міжнародних постачальників.