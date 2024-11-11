Міноборони. На фото заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр та заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков

фото Міноборони. На фото заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр та заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков

Данія стала першою країною, яка інвестувала в українську оборонну промисловість

До кінця 2024 року для ЗСУ закуплять далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети та артилерійські установки в українських виробників у рамках підтримки Данією ОПК України на 4,2 млрд данських крон (629 млн доларів). Про це 11 листопада повідомили на сайті уряду.

Низку відповідних угод Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерство оборони України уклали 11 листопада з Міністерством оборони Данії.

Зокрема, на закупівлю зброї 1,3 млрд данських крон виділять з данського держбюджету, а 2,9 млрд – з відсотків від заморожених російських активів.

Міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен наголосив, що Данія вже давно є одним з найбільших прихильників України.

«Я радий бачити, що «данська модель» зараз діє, і що ми фінансуємо дуже затребуване обладнання у тісній співпраці з Україною, яке може бути поставлене протягом декількох місяців. Водночас ми прокладаємо шлях для більшої кількості країн, які зможуть зробити свій внесок в українську оборонну», – додав він.

Заступниця Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр зауважила, що ці угоди пришвидшать постачання необхідного озброєння військовим, водночас зміцнюючи українську економіку в умовах російської агресії.

За результатами угод, українські виробники озброєння та техніки до кінця 2024 року закуплять ЗСУ:

самохідні артилерійські установки,

ударні безпілотники,

протитанкову зброю,

ракетне озброєння.

«Данська модель»: що відомо

Данія стала першою країною, яка інвестувала в українську оборонну промисловість, започаткувавши унікальну форму співпраці – «данську модель». Вона передбачає пряме фінансування виробництва української військової техніки на суму понад 50 млн євро. Зокрема, за ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «‎Богдана»‎.

«Такий підхід дозволяє Україні посилювати свої оборонні стала можливості та розвивати власні виробничі потужності, навіть в умовах війни», – зазначали у Міноборони України.

Нагадаємо, 18 жовтня Данія анонсувала виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 2,4 млрд данських крон (приблизно 321,8 млн євро). За них закуплять зброю, яка вже є на складах данського оборонного відомства, також зроблять замовлення в міжнародних постачальників.