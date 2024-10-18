Фінансування ще має затвердити фінансовий комітет парламенту Данії

Данія анонсувала виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 2,4 млрд данських крон (приблизно 321,8 млн євро). На гроші з 21-го пакета військової допомоги закуплять зброю, яка вже є на складах данського оборонного відомства, так і зроблять замовлення в міжнародних постачальників. Про це повідомило в п’ятницю, 18 жовтня, міністерство оборони Данії.

Новий пакет військової допомоги Україні, серед іншого, передбачає надання озброєнь зі складів армії Данії, фінансування систем протиповітряної оборони у співпраці з Німеччиною, додаткові внески до Міжнародного фонду для України, який очолює Британія, та розширення навчальних програм для українських військових. Пакет також включає укладання низки угод із міжнародними партнерами про безоплатне надання пріоритетного обладнання для створення в Україні нових бригад.

Детальний вміст пакета не розголошують з міркувань безпеки. Зазначається, що його фінансування ще має затвердити фінансовий комітет данського парламенту.

За словами міністра оборони Данії Троелса Лунд Поульсена, уряд країни працює над тим, щоб найближчим часом ухвалити рішення щодо закупівлі озброєння, включно з безпілотниками, безпосередньо в українських виробників.

До слова, 29 вересня міноборони Данії заявило, що виділило понад 562 млн євро на закупівлю озброєння українського виробництва. Потім цю зброю передадуть Силам оборони.

Нагадаємо, 18 жовтня надання нового пакета військової допомоги анонсувала ще одна союзниця України – Канада. Повідомлялось, що пакет вартістю 47 млн доларів включатиме стрілецьку зброю, а також боєприпаси та захисне спорядження.