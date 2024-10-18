Пакет допомоги включатиме боєприпаси, стрілецьку зброю та захисне спорядження

Канада надасть Україні новий оборонний пакет вартістю 64,8 млн канадських доларів (приблизно 47 млн доларів США). Про це повідомило у п’ятницю, 18 жовтня, Reuters із посиланням на міністра оборони Білла Блера.

Канадський міністр повідомив, що пакет військової допомоги Україні включатиме стрілецьку зброю, а також боєприпаси та захисне спорядження.

«Військова допомога, оголошена сьогодні, забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все необхідне, щоб допомогти українцям здобути перемогу», – повідомив Білл Блер.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Канада виділила вже 4,5 млрд канадських доларів (3,26 млрд доларів США). До слова, у липні Канада оголосила про оборонний пакет на приблизно 367 млн доларів США. Що саме до нього увійшло, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо не уточнив.

Нагадаємо, 17 жовтня Німеччина передала Україні пакет військової допомоги. До нього увійшли ППО IRIS-T, танки, БМП та боєприпаси – із повним списком наданого озброєння можна ознайомитися тут.