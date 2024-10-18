Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги
Пакет вартістю 47 млн доларів включатиме стрілецьку зброю та боєприпаси
Канада надасть Україні новий оборонний пакет вартістю 64,8 млн канадських доларів (приблизно 47 млн доларів США). Про це повідомило у п’ятницю, 18 жовтня, Reuters із посиланням на міністра оборони Білла Блера.
Канадський міністр повідомив, що пакет військової допомоги Україні включатиме стрілецьку зброю, а також боєприпаси та захисне спорядження.
«Військова допомога, оголошена сьогодні, забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все необхідне, щоб допомогти українцям здобути перемогу», – повідомив Білл Блер.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Канада виділила вже 4,5 млрд канадських доларів (3,26 млрд доларів США). До слова, у липні Канада оголосила про оборонний пакет на приблизно 367 млн доларів США. Що саме до нього увійшло, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо не уточнив.
Нагадаємо, 17 жовтня Німеччина передала Україні пакет військової допомоги. До нього увійшли ППО IRIS-T, танки, БМП та боєприпаси – із повним списком наданого озброєння можна ознайомитися тут.