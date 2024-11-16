Україна отримає від Чехії протитанкові гранатомети
Вартість пакета допомоги становить 765 тис. євро
Чехія оголосила про передачу Україні протитанкових гранатометів на загальну суму 20 млн чеських крон (приблизно 765 тис. євро). Про це повідомили у пресслужбі МЗС України у суботу, 16 листопада.
Символічний чек на передачу протитанкових гранатометів RPG-7 від компанії STV GROUP представники України отримали під час зустрічі з чеськими колегами 14 листопада. Скільки саме гранатометів Чехія придбає для України, не уточнюється.
«Це стало результатом домовленості Посольства з провідним чеським виробником боєприпасів та військової техніки STV GROUP. У дипустанові наголосили, що RPG-7 є зброєю, яка довела свою високу ефективність у бойових умовах», – повідомили у пресслужбі МЗС.
До слова, у грудні 2023 року Чехія зобов’язалася протягом 2024-2031 років поставити Україні 100 тис. боєприпасів до РПГ-7. Вартість угоди склала 2,5 млрд чеських крон (понад 106 млн євро).
Нагадаємо, на початку жовтня чеський виробник зброї Czechoslovak Group уклав угоду з «Українською бронетехнікою» про спільне виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм в Україні. Виробництво розпочнеться у 2025 році, а до 2026 року очікується перевищити обсяг виготовлення боєприпасів до 300 тис. на рік.