Українській військовослужбовець стріляє аз RPG-7

Чехія оголосила про передачу Україні протитанкових гранатометів на загальну суму 20 млн чеських крон (приблизно 765 тис. євро). Про це повідомили у пресслужбі МЗС України у суботу, 16 листопада.

Символічний чек на передачу протитанкових гранатометів RPG-7 від компанії STV GROUP представники України отримали під час зустрічі з чеськими колегами 14 листопада. Скільки саме гранатометів Чехія придбає для України, не уточнюється.

«Це стало результатом домовленості Посольства з провідним чеським виробником боєприпасів та військової техніки STV GROUP. У дипустанові наголосили, що RPG-7 є зброєю, яка довела свою високу ефективність у бойових умовах», – повідомили у пресслужбі МЗС.

До слова, у грудні 2023 року Чехія зобов’язалася протягом 2024-2031 років поставити Україні 100 тис. боєприпасів до РПГ-7. Вартість угоди склала 2,5 млрд чеських крон (понад 106 млн євро).

Нагадаємо, на початку жовтня чеський виробник зброї Czechoslovak Group уклав угоду з «Українською бронетехнікою» про спільне виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм в Україні. Виробництво розпочнеться у 2025 році, а до 2026 року очікується перевищити обсяг виготовлення боєприпасів до 300 тис. на рік.