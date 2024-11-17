Акція на підтримку полонених у неділю, 17 листопада

У неділю, 17 листопада, львівʼяни вийшли на площу біля памʼятника Тарасу Шевченку на акцію-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти. Організаторами акції є родини військовополонених.

Учасники акції тримали в руках та плакати з написами: «Байдужість вбиває», «Поверніть героїв додому», Free Azov, «Не мовчи – полон вбиває», «Кричи про полонених», «Стань голосом військовополонених». Участь у події взяли понад дві сотні людей.

Львів’яни, які вийшли на акцію-нагадування. Фото ZAXID.NET

Зазначимо, що з моменту виходу Маріупольського гарнізону із «Азовсталі» минуло два з половиною роки. Завдяки обороні Маріуполя, яка тривала 86 днів, українські військові змогли стримати окупантів й захищати країну на інших напрямках. У вересні 2024 року керівниця патронатної служби бригади «Азов» Олена Толкачова розповіла, що Росія утримує приблизно 700 азовців. Вона зазначила, що йдеться про бійців, які були основою «Азову» і за ким «полювали» росіяни.

Акція-нагадування про українців, які перебувають у полоні. Фото ZAXID.NET

Додамо, що востаннє обмін військовополоненими відбувся у ніч з 18 на 19 жовтня. Тоді додому повернулися 95 українців, з яких 34 – азовці. Особливістю обміну, який відбувся за сприяння ОАЕ, стало те, що Україні вдалось повернути людей, які отримали вироки псевдосудової системи окупантів: 28 захисників окупанти засудили до тривалих термінів, а 20 – отримали довічне ув'язнення.