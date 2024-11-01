У Монреалі відбулася конференція з людського виміру Формули миру

У Монреалі 31 жовтня низка країн взяли на себе зобов'язання щодо повернення всіх полонених і депортованих росіянами громадян України. Про це повідомили на сайті президента України Володимира Зеленського.

У четвер у Монреалі відбулася конференція з людського виміру Формули миру під час якої її учасники схвалили Спільне комюніке щодо сприяння поверненню всіх полонених і депортованих українців. Учасники конференції погодилися посилити співпрацю України з партнерами та міжнародними організаціями, щоб розв'язати гуманітарні питання та забезпечити дотримання Женевських конвенцій.

У комюніке є кілька важливих пунктів:

пошук довірених країн-посередників для переговорів із Росією щодо повернення українських військових, цивільних і дітей додому,

створення механізмів, які дадуть українцям у Росії змогу отримувати консульські послуги,

допомога у встановлені перебування українських військовополонених.

«У нас є відповідні зобов'язання. Ми створили мережу – це конкретні країни, які пообіцяли, що будуть предметно допомагати нам у справі повернення дітей», – повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

У дописі зазначають, що Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка, Литва та Об'єднані Арабські Емірати взяли на себе конкретні зобов'язання щодо повернення в Україну депортованих дітей і полонених.

Учасники конференції також зобов’язалися забезпечити підтримку в реінтеграції повернених українців.

«Крім того, через стратегічні комунікаційні кампанії поширюватимуть інформацію про незаконне утримання та жорстоке поводження Росії з українськими цивільними та військовополоненими, депортацію та примусове переміщення дітей», – додали в Офісі президента.

Нагадаємо, 25 жовтня Україна отримала за посередництва Катару списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи до рідних військовополонених.

Також повідомляли, що у ніч на 19 жовтня Україна повернула з російського полону ще 95 захисників. Серед звільнених в межах обміну військовополоненими 34 «азовці».