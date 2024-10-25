Скільки саме українців вважаються зниклими безвісти, омбудсмен не уточнив

Україна отримала за посередництва Катару списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи до рідних військовополонених. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у п'ятницю, 25 жовтня.

Посадовець прибув до Катару, де зустрівся із державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва в МЗС Катару Лолвою Рашид Аль Хатер. Омбудсмен подякував Катару за посередництво у розв’язанні гуманітарних питань у російсько-українській війні.

«Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних від уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та обговорити можливість прискорення процесу обміну військовополоненими», – повідомив Дмитро Лубінець.

Скільки саме людей вважаються зниклими безвісти відповідно до наданого списку, Дмитро Лубінець не уточнив. Втім, станом на квітень 2024 року омбудсмен повідомляв про 37 тис. людей, яких вважають зниклими безвісти за надзвичайних обставин – тоді йшлося про цивільних дітей, дорослих та військовослужбовців.

Омбудсмен додав, що країни також напрацювали домовленості про надання допомоги цивільним громадянам. Зокрема, йшлося про сприяння відновленню особистих документів.