Внаслідок атаки на виробництві вибило шибки, одна людина постраждала

В Удмуртській республіці зранку 17 листопада пролунали вибухи. Під атакою безпілотників опинився завод «Купол» у місті Іжевськ. Про обстріл повідомив глава Удмуртської республіки Алєксандр Бречалов.

За його словами, вибух пролунав на заводському цеху через падіння безпілотника, є пошкодження.

«Сьогодні вранці надійшло повідомлення про вибух за адресою Леніна 101, заводський цех. За попередньою інформацією, впав безпілотний літальний апарат. На виробництві вибило шибки, але серйозних руйнувань немає. Персонал евакуйовано», – зазначив Бречалов.

Внаслідок атаки одна людина постраждала, чоловіка госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

Російські Telegram-канали пишуть, що дрони влучили у завод «Купол», який є одним із найбільших підприємств російського військово-промислового комплексу.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначає, що росіяни виробляють там зенітно-ракетні комплекси «Тор» та радіолокаційні станції. Також підприємство займається виробництвом гіроскопів, нанокомпозитів, обладнання для атомних електростанцій та нафтопромисловості.

Агенство Reuters у вересні повідомляло, що саме на заводі «Купол» росіяни почали виготовляти дрони «Гарпія», які зовні нагадують ударні безпілотники Shahed.

У Міноборони Росії додали, що ППО в ніч на 17 листопада нібито знищила 2 українські безпілотні літальні апарати над територією Бєлгородської області. А в акваторії Чорного моря ліквідували 4 безекіпажні катери, які прямували у напрямку Кримського півострова.

Нагадаємо, у ніч п’ятниці, 15 листопада, безпілотники здійснили масовану атаку на Краснодарський край Росії. Ціллю дронів, імовірно, став військовий аеродром «Кримськ».

Також повідомляли, що українські дрони, які запустили по території російського Дагестану в межах спецоперації ГУР 6 листопада, уразили два російських фрегати класу «Гепард», які перебували у порту Каспійська.