Головного героя Гикавку зіграв Мейсон Темз.

Видання Empire опублікувало перший кадр майбутнього анімаційно-ігрового фільму «Як приборкати дракона». На ньому можна побачити головного героя Гикавку, якого зіграв Мейсон Темз.

Режисер Дін Деблуа, який створив усі три мультфільми, розповів, що дракона у новому фільмі покажуть в усіх подробицях.

«Тепер глядачі побачать фотореалістичного дракона, який намагається вбити головного героя», – поділився режисер, розповідаючи про двобій Гикавки з Беззубиком.

«Мейсону було 15 років під час кастингу, і його певна незграбність та вразливість ідеально підійшли для цієї ролі», — зазначив режисер.

Також у фільмі зіграють Ніко Паркер («Останні з нас»), Джерард Батлер («300 спартанців», «Падіння Олімпу») та Нік Фрост («Зомбі на ім’я Шон»).

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Прем’єра фільму «Як приборкати дракона» запланована на 13 червня 2025 року.

Перший анімаційний фільм «Як приборкати дракона» вийшов у 2010 році, він розповідає історію про юного вікінга Гикавку, який живе в селищі Берк, де триває війна між людьми та драконами. Замість того, щоб убити першого у своєму житті дракона, хлопець потоваришував із ним, назвавши Беззубиком, та довів односельцям, що мир між людьми та драконами можливий. Фільм отримав дві номінації на «Оскар». Друга частина вийшла у 2014 році, а третя – у 2019-му. Загальні збори трьох фільмів перевищили 1,6 млрд доларів. Франшиза також містить кілька телесеріалів та короткометражних фільмів.