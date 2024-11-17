О'Браєн стане ведучим «Оскара» вперше

Американський комік та телеведучий Конан О'Браєн стане ведучим церемонії нагородження «Оскар», яка пройде 2 березня 2025 року, повідомила Американська академія кіномистецтва.

В оприлюдненому Академією відео О'Браєн тримає статуетку «Оскар» та каже, що є переможцем кінопремії. Однак за кадром його виправляють, кажуть, що він лише вестиме церемонію й забирають в Конана «Оскар».

Церемонія нагородження розпочнеться 2 березня о 2:00 за київським часом.

Церемонію 2024 року вчетверте проводив комік Джиммі Кіммел. Так само по чотири рази церемонію вели Вупі Голдберґ та Джек Леммон. Джонні Карсон вів церемонію 5 разів, Біллі Крістал 9 разів, а Боб Гоуп 11 разів.

О'Браєн стане ведучим «Оскара» вперше. Він відомий завдяки своєму шоу «Пізня ніч із Конаном О'Браєном», а також був сценаристом мультсеріалу «Сімпсони».