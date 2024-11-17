Прем'єра фільму відбулась 14 жовтня 1994 року

Названо найкращий фільм в історії за версією кінокритиків. Назву оприлюднив сайт IMDb, який ось уже кілька років віддає першість у своєму рейтингу культовій драмі «Втеча з Шоушенка» Френка Дарабонта.

Ця стрічка, знята за мотивами роману Стівена Кінга, вийшла на екрани у 1994 році.

«Втеча з Шоушенка» розповідає історію Енді Дюфрейна (Тім Робінс), який був несправедливо засуджений за вбивство дружини та потрапив до в'язниці Шоушенк. У суворих умовах тюремного життя він знаходить друга Реда (Морган Фріман), з яким разом проходить через випробування, несправедливість та жорстокість.

Попри безнадійність ситуації Енді продовжує сподіватись віднайти свободу. Він вірить, що справедливість буде відновлено, а поки він розробляє блискучий план втечі.

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Картина була номінована на сім премій «Оскар», проте жодної не отримала.

Свого часу режисер Френк Дарабонт відмовився знімати «Список Шиндлера», щоб зосередитися на роботі над «Втечею з Шоушенка».