Працівники водоканалу ремонтуватимуть аварію на водопроводі

У понеділок, 18 листопада, окремі вулиці Залізничного району Львова будуть без водопостачання. Там проводитимуть варійні ремонтні роботи.

Зокрема, з 9:30 до 20:00 без водопостачання будуть:

вул. Патона (парна сторона, будинки №2, 2/2, 2/4, 2/5, 4а, 4/1, 4/2, 6, непарна сторона №9-35);

вул. Полтави, 34;

вул. Сигнівка (непарна сторона №1-11);

вул. Ряшівська, 13, 15, 25;

вул. Любінська, 150, 152;

вул. Виговського, 72;

вул. Солов'їна.

Працівники ЛМКП «Львівводоканал» будуть ліквідовувати аварійну ситуацію на водопроводі діаметром 400 мм на вул. Патона, 31-35. Після завершення ремонтних робіт будуть проводити промивку вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води.