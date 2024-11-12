K-water є урядовою організацією і працює з 1967 року

Корейська компанія K-water, яка спеціалізується на водних ресурсах, до кінця 2024 року передасть Трускавцю дві малі контейнерні водоочисні станції потужністю 50 м³ на добу. Крім цього, компанія готова долучитися до будівництва у Трускавці нової фільтраційної станції потужністю 8 тис. м³ на добу. Голова Львівської ОВА Максим Козицький у вівторок, 12 листопада, що водопровідні мережі Трускавця критично застаріли.

«Щороку Трускавець відвідують понад 200 тисяч туристів, але, попри популярність, місто-курорт має великі проблеми з водопостачанням. У водопровід частих аварій та значних втрат води. Це доволі поширена ситуація як у нашій, так і в інших областях України. Трускавець змушений купувати близько 40% потрібного обсягу води у зовнішнього постачальника», – написав Максим Козицький.

Він зазначив, що K-water допомагатиме у межах меморандуму, який компанія підписала з Трускавецькою міськрадою у червні 2024 року. Голова ОВА додав, що K-water готова підтримати будівництво нової фільтраційної станції для очищення води потужністю 8 тис. м³ на добу. Для реалізації проєкту потрібно приблизно 4,3 млн євро.

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський у коментарі ZAXID.NET розповів, що дві водоочисні станції встановлять у мікрорайонах, де найгірша якість питної води. За його словами, вартість устаткування становить приблизно 800 тис. доларів.

«Компанія K-water обслуговує всі водоканали у Південній Кореї. Ми погодили з ними локації, де будуть станції, обговорили, як їх під'єднуватимемо. Проєкт з будівництва нової фільтраційної станції зараз на етапі обговорення. Корея готова профінансувати, але нам спочатку треба погодження від Кабміну. У нас дуже стара міська станція, є великі проблеми з якістю води. Залежно від сезону купуємо від 20 до 40% води», – сказав Андрій Кульчинський.

Він зазначив, що капіталовкладення у заміну водогонів різко скоротилося через пандемію коронавірусу й повномасштабну війну.

Додамо, що у Трускавці мешкає приблизно 28 тис. людей. У 2022 році ZAXID.NET розповідав, що все місто на кілька днів було без водопостачання.