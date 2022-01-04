Курортне місто Трускавець з населенням майже 30 тис. мешканців повністю відключили від водопостачання. Мешканці скаржаться, що уже другий день перебувають без води. У мерії ж кажуть, що стався прорив на водогоні і водопостачання почнуть відновлювати ввечері 4 січня, або вранці 5 числа.

Майже 30 тис. мешканців Трускавця та ще тисячі туристів залишились без водопостачання через конфлікт довкола договору «Дрогобичводоканалу» та «Трускавецького водоканалу». Станом на 1 січня сторони не підписали новий договір на водопостачання, тому 3 січня «Дрогобичводоканал» заявив, що припиняє подавати воду у Трускавець.

Саме 3 січня мешканці Трускавця й залишились повністю без води. Наприкінці грудня місцеві мешканці уже частково були без водопостачання, воду подавали лише вранці та ввечері (із 06:00 до 10:00 та із 18:00 до 22:00), проте 3 січня вечірньої подачі води уже не було.

«Вчора вранці ще була вода, фактично через день зникла. Станом на зараз ми підписали угоду з дрогобицьким водоканалом, тому що її трішки запізно привезли – в обід 31 грудня. Технічна проблема – на магістральному водогоні прорив. Зараз вже навіть особисто їздили і перевіряли депутати, дійсно є прорив на магістральній трубі, поки не ліквідують, то воду ніяк не подадуть. Це фактично питання ночі або ранку. Навіть якщо воду ввечері почнуть давати, то поки вона заповнить систему, то це все час», – прокоментував ZAXID.NET ситуацію з відсутністю води мер Трускавця Андрій Кульчинський.

Мер Трускавця заявив, що договір про водопостачання уже підписали, а до ранку 5 січня мають вирішити проблему на водогоні та повністю відновити подачу води.