У курортному Трускавці з населенням майже 30 тис. мешканців відновлюють водопостачання, вода вже почала поступати у мережу. Мешканці та туристи перебували без води два дні.

Мешканцям міста почали подавати воду зранку 5 січня, повідомила Трускавецька міська рада. Інформацію щодо відновлення водопостачання ZAXID.NET підтвердили також місцеві жителі.

Майже 30 тис. мешканців Трускавця та ще тисячі туристів перебували без водопостачання два дні. Все через конфлікт довкола договору «Дрогобичводоканалу» та «Трускавецького водоканалу». Так, станом на 1 січня сторони не підписали новий договір на водопостачання, тому 3 січня «Дрогобичводоканал» заявив, що припиняє подавати воду.

До нечислених криниць у місті вишикувалися черги, а на відсутність водпостачання почали скаржитися місцеві мешканці. Водночас, мер Трускавця Андрій Кульчинський заявив 4 січня, що новий договір про постачання уже підписали, а подачу води відновлять після аварійних робіт на водогоні Гірна–Дрогобич.

Аварію на водогоні ліквідували ввечері 4 січня, уточнила Трускавецька міська рада. Вже зранку 5 січня почали подаватити воду мешканцям міста на вулицях Стуса, Скоропадського, Івасюка та частини вулиць Стебницької, Данилишиних та Мазепи.