Начальницю відділу бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту Трускавецької міської ради засудили на 7 років позбавлення волі. Суд визнав її винною у заволодінні чужим майном та втручанні в автоматизовані системи банківського обслуговування.

«З 2017 по червень 2020 року підсудна за допомогою персонального комп’ютера входила до автоматизованої системи інтернет-банку, куди вносила відомості щодо розподілу виплат управління. Вона безпідставно вносила завідомо неправдиві відомості про розмір свого грошового забезпечення, що підлягав виплаті. Як наслідок, засуджена заволоділа бюджетними коштами на загальну суму понад 1,3 млн грн», – повідомили 2 серпня у Львівській обласній прокуратурі.

Прокурори висунули обвинувачення за ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 ККУ. Суд визнав посадовицю винною та за сукупністю злочинів призначив покарання – 7 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади строком на 3 роки та з конфіскацією майна. Також задоволено цивільні позови на вказану суму.

У прокуратурі не вказують назви управління, в якому працювала засуджена, але ZAXID.NET з'ясував, що мова про начальницю відділу бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту. За інформацією на сайті Трускавецької міськради, цей відділ очолює Руслана Звірик.

Трускавецький суд виніс вирок 29 липня. На нього впродовж 30 днів може бути подана апеляція. Впродовж судового розгляду підсудна перебувала під нічним домашнім арештом.