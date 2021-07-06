Екс-керівницю кам’янка-бузького відділення «Укрсиббанку» Тетяну Азарову засудили до 11 років позбавлення волі за шахрайство. Раніше її оголосили в міжнародний розшук та засудили до 10 років ув’язнення за обман 14-ти вкладників банку.

Упродовж 2007-2010 років Тетяна Азарова була керівницею відділення «Укрсиббанку», що на вул. Незалежності, 77 у Кам’янці-Бузькій. У період із грудня 2011 до лютого 2012 року вона обманула шістьох вкладників на загальну суму 829 тис. грн або 66,7 тис. доларів США і 22,5 тис. євро за курсом 2011-2012 років. Вона оформлювала фіктивні договори про депозит, але замість того, щоб внести гроші вкладників у касу – привласнила їх.

Це не єдині випадки шахрайства Тетяни Азарової. Впродовж 2008-2012 років вона укладала фіктивні договори іпотек та підробляла документи про погашення кредиту. Тоді їй вдалось обдурити 14 вкладників на загальну суму 6,7 млн грн. У 2013 році Тетяну Азарову затримали та оголосили підозру, проте тоді у прокуратури не було достатньо доказів аби довести її вину. Тож жінка опинилася на волі та зникла. Її кілька разів оголошували у міжнародний розшук.

Вироком Жовківського районного суду від 2 жовтня 2019 року Тетяну Азарову заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та призначили штраф 11,9 тис. грн.

На жодне судове засідання Тетяна Азарова не з’явилася, однак її представник у суді заявив, що її провина доведена повністю, однак попросив обрати їй мінімальне покарання.

30 червня суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області Уляна Костюк визнала Тетяну Азарову винною у шахрайстві з вкладами клієнтів банку за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України й призначила їй 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною впродовж трьох років займатися фінансово-банківською діяльністю. Також її знову оштрафували на 11,9 тис. грн.

Крім цього, суд зобов’язав її та «Укрсиббанк» виплатити обдуреним вкладникам 66,7 тис. доларів США і 22,5 тис. євро матеріальної та по 100 тис. грн моральної шкоди. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.