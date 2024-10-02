Екологи взяли проби води з річки Замчисько для проведення аналізів

У Костополі під час перевірки води у річці Замчисько виявили значне забруднення стоками КП «Костопільводоканал». Це підтвердили результати аналізів, які провели фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу. Основною причиною виникнення такої ситуації є критичний стан очисних споруд, які потребують оновлення або капітального ремонту.

Начальниця відділу водних ресурсів ДЕІ Поліського округу Олена Пісковець розповіла ZAXID.NET, що 26 серпня на вебресурс «ЕкоЗагроза» надійшло звернення від місцевого жителя з проханням перевірити стан річки Замчисько, яка мала темний колір і неприємний запах. Фахівці взяли необхідні проби, а лабораторні дослідження нещодавно підтвердили значне погіршення якості річкової води.

«Результати останніх аналізів свідчать про значне погіршення ситуації порівняно з 2021 роком. Ми надіслали листа Костопільській міській раді, адже за ст. 10 Водного кодексу України контроль за станом водойм входить до компетенції органів місцевого самоврядування. Наразі очисні споруди Костопільводоканалу, яким близько 50 років, майже не працюють. Якщо не вжити заходів, це може призвести до екологічної катастрофи у місті», – зазначила Олена Пісковець.

Директор КП «Костопільводоканал» Костопільської міської ради Володимир Кришко розповів «Рівне медіа», що вартість реконструкції очисних споруд наразі перевищує можливості підприємства та бюджету громади.

«Реконструкція очисних є в Стратегії розвитку Костопільської громади. Але будьмо реалістами, ми живемо в час війни. Лише за розрахунками 2021 року реконструкція, згідно з кошторисом, обходиться в 147 мільйонів гривень. На повну реконструкцію очисних зараз неможливо знайти кошти. Тому, будемо шукати причини і можливість усунути проблему власними силами», – повідомив Володимир Кришко.

За словами Олени Пісковець, якщо КП «Костопільводоканал» у встановлені законодавством терміни не вирішить проблему з очисними спорудами, фахівці підрахують завдані довкіллю збитки та передадуть справу правоохоронцям.