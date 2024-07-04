Північно-західний апеляційний господарський суд зобов’язав Рокитнівську селищну раду сплатити майже 3 млн грн компенсації за незаконну вирубку лісу на її території. Про це 4 липня повідомили у Державній екологічній інспекції Поліського округу.

За даними правоохоронців, восени 2023 року на території Рокитнівської селищної ради екоінспектори виявили незаконну вирубку майже однієї тисячі дерев у лісі, що належить органу місцевого самоврядування.

«Розмір заподіяної довкіллю шкоди – 2,9 млн грн. Осіб порушників, які здійснили незаконну порубку, встановлено не було. Відшкодувати збитки мала Рокитнівська селищна рада, втім вона цю вимогу проігнорувала», – зазначають в інспекції Поліського округу.

Інспекція подала позов до суду Господарського суду Рівненської області, втім він його не задовольнив. Відтак, апеляційну скаргу спрямували до Північно-західного апеляційного господарського суду, який підтримав рішення про стягнення 2,9 млн грн з селищної ради.