Біля села Довговоля невідомі вирубали 1,3 тисячі дерев

У Вараському районі невідомі вирубали більше тисячі дерев, чим завдали державі збитків на понад 13 млн грн. Про це 13 травня повідомили у Державній екологічній інспекції Поліського округу.

Інформація про порушення надійшла правоохоронцям через веб-ресурс «ЕкоЗагроза». Як з’ясувалося, поблизу села Довговоля Володимирецької громади невідомі вирубали 1376 дерев різних порід.

У Держекоінспекції зауважили, що загальна сума завданих збитків – 13 571 961 грн.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 246 ККУ (незаконна вирубка лісу, що заподіяла істотну шкоду). Причетних наразі розшукують, за скоєне їм загрожує до 7 років ув’язнення.