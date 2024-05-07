Правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася незаконною вирубкою дерев у Хмельницькій області. Своїми діями підозрювані завдали державі збитків на понад 1 млн грн. Про це 7 травня повідомили у ДБР.

До складу угруповання входило близько десяти людей, серед яких – керівник відділу одного із правоохоронних органів Шепетівського району, його брат, двоє чинних і один колишній працівник комунального підприємства, що займається лісозаготівлею.

Із січня 2024 року чоловіки незаконно вирубували деревину для подальшого продажу, а поліцейський забезпечував їм прикриття. Переважно зловмисники зрізали дуби, серед яких були і столітні. За попередніми даними, вони знищили понад 50 дерев на загальну суму 1,3 млн грн.

Членам групи повідомили про підозру у незаконній вирубці дерев у лісах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Правоохоронцю також повідомили про підозру в пособництві до вказаного злочину, а також у зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.