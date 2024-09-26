Воду зі львівських джерел можна використовувати лише для технічних потреб

Хіміко-бактеріологічна лабораторія ЛМКП «Львівводоканалу» дослідила проби води із восьми популярних джерел води у Львові. У семи з них вода виявилася непридатною до пиття. Про це у четвер, 26 вересня, повідомила пресслужба міськради Львова.

У лабораторії дослідили проби води з таких джерел:

джерело «Паща Лева» в парку «Залізна вода»;

джерело в парку «Погулянка»;

джерело біля Чатових скель в с. Лисиничі;

джерело під Високим Замком на вул. Замковій;

джерело «Спартак» на вул. Топольній, 39а;

джерело в смт. Рудно;

джерело в смт. Брюховичі на вул. Львівській;

джерело в студентському парку на вул. Академіка Сахарова.

За результатами дослідження, лише в одному джерелі – «Спартак» на вул. Топольній, 39а – вода є придатною для пиття. У решті джерел вода придатна лише для технічних потреб – у воді виявлено перевищення норм по твердості та хімічне і бактеріологічне забруднення.

Найбільше бактеріологічне забруднення лабораторія виявила у джерелах в Рудному, Брюховичах і Лисиничах, а у джерелі під Високим Замком виявлені перевищення за вмістом нітратів, що може призвести до отруєння, якщо вживати цю воду.

«Вода з відкритих джерел, яку часто містяни полюбляють пити, не може використовуватися для пиття. Усі джерела є відкритими і не мають визначеної санітарної охоронної зони, тож хімічний та бактеріологічний склад води тут може змінюватись, на відміну від водопровідної води, якість якої щоденно контролюється», – говорить керівниця лабораторії ЛМКП «Львівводоканал» Надія Щербак.

Ця вода може використовуватися лише у випадку надзвичайних ситуацій, коли немає централізованого водопостачання, і тільки після тривалого кип’ятіння та додаткового очищення.

Додамо, що джерело «Спартак» у Львові відновили у 2018 році. Попередні дослідження води в міських джерелах також говорили про те, що вода у них непридатна до пиття. Проте львів’яни продовжують набирати воду у них.