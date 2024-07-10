Львівський національний університет природокористування

З 1 вересня 2024 року для мешканців Дублян водопостачання забезпечуватиме ЛКП «Львівводоканал». Наразі це робить університет природокористування. Перший заступник міського голови Андрій Москаленко у середу, 10 липня, повідомив, що якість водопостачання зросте.

«Багато років воду для мешканців в Дублянах забезпечує Львівський національний університет природокористування. Декілька років Львівська міська рада працювала спільно з колегами з Міносвіти та народними депутатами, аби передати мережі на місто, аби забезпечувати якісним водопостачанням мешканців Дублян. Відповідні рішення ухвалив Кабмін та ЛМР», – написав Андрій Москаленко.

Він зазначив, що якість обслуговування зросте й Дубляни отримуватимуть воду під час відключень електроенергії. Про наступні технічні кроки мешканцям повідомлятимуть через Офіс громади або «Львівводоканал».

Нагадаємо, що Дубляни з 19 червня понад тиждень не отримували воду через відключення світла. Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Орест Тимчишин у коментарі ZAXID.NET розповідав, що водопостачання спершу припинили після прориву магістрального водопроводу. Коли комунальники полагодили систему, то 22 червня буревій пошкодив кабель, який живить насосну станцію. Після цього водопостачання не могли відновити через відключення світла.

Додамо, що з 2020 року Дубляни входять до складу Львівської міської громади й належать до Шевченківського району. У місті мешкають приблизно 10 тис. людей.