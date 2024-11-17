Пожежа виникла в селі Рудне в одній із квартир на вул. Залізничній

У Рудному в одній із квартир виникла пожежа. Під час гасіння вогню рятувальники виявили непритомного 48-річного власника квартири, який згодом помер.

Як повідомили в ДСНС, 17 листопада о 12:33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в сел. Рудне біля Львова. Пожежа виникла у квартирі на перщому поверсі триквартирного цегляного двоповерхового житлового будинку на вул. Залізничній.



Мешканці будинку повідомили ДСНС, що в охопленій вогнем квартирі можуть перебувати люди. Під час огляду задимленої квартири рятувальники виявили в одній з кімнат чоловіка, якого винесли на свіже повітря. Чоловік був без ознак життя, то ж рятувальники провели йому серцево-легеневої реанімацію. Згодом його намагались реанімувати медики, однак 48-річний чолоків помер.

О 12:52 рятувальники локалізували пожежу, а 12:57 – ліквідували. Причини загорання має встановити поліція.