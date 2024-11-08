Горить велика будівля на вул. Жовківській у Львові

У п’ятницю, 8 листопада, виникла масштабна пожежа в промисловому приміщенні на вул. Жовківській у Львові.

«Надійшло повідомлення про пожежу будівлі. Вогнеборці вже працюють на місці події», – повідомили в ДСНС Львівщини. Масштабна пожежа сталася на вул. Жоківській, 16, де поруч розташований львівський завод гумових технічних виробів. Пожежа почалась близько 13:00.

Подробиці пожежі обіцяють оприлюднити згодом. Станом на 14:30 пожежні команди намагаються ліквідувати загорання.

Гасили пожежу близько години 33 рятувальники та шість одиниць спецтехніки. «Пожежу о 13:41 ліквідовано. Горіла покрівля будівлі на площі 100 м. Внаслідок займання ніхто не постраждав», – поінформували в ДСНС Львівщини.

Причину займання будуть встановлювати правоохоронці.