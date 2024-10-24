Пожежа на території колишнього ЛАЗу спалахнула над ранок 24 жовтня

У четвер над ранок, 24 жовтня, знову сталася масштабна пожежа на території колишнього Львівського автобусного заводу на вул. Стрийській, 45. Востаннє там гасили пожежу 16 жовтня.

«Рятувальники ліквідовують займання на вул.Стрийській. Підрозділи направлені за підвищеним номером виклику», – повідомили в ДСНС Львівщин вранці 24 жовтня. Пожежу ліквідовували близько півтора години 42 рятувальники та 10 одиниць спецтехніки.

Рятувальники гасять пожежу на території колишнього ЛАЗу

За даними Львівської міськради, пожежа спалахнула близько 7:00 ранку на одному з підприємств, що орендувало приміщення на території Львівського автобусного заводу. Станом на 8:30 пожежники оперативно ліквідували горіння, ніхто з людей не постраждав.

«Пожежа трапилась на виробництві, площею 400 м2. Саме в цьому приміщенні було багато скловати, тому був сильний дим від пожежі», – розповіли в мерії.

Тиждень тому, уночі 16 жовтня, на території колишнього ЛАЗу згоріла складська будівля, площа пожежі охопила 1500 м2. Вогонь ліквідовували кілька годин.

ЛАЗ остаточно припинив свою роботу в жовтні 2014 року після того як російський власник Ігор Чуркін довів його до банкрутства. У 2022 році ДБР заочно повідомило про підозру Чуркіну за махінації з майном заводу. У квітні 2024 року новим власником «Львівського автобусного заводу» стало ТзОВ «Львівінвестактив», що входить до групи родини Луцьких з Івано-Франківська, яка є власником відомої в місті будівельної компанії «Благо» та приватного «Університету імені короля Данила».