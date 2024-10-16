Пожежу гасили кілька годин

У ніч на середу, 16 жовтня, у Львові виникла масштабна пожежа на території закинутого автобусного заводу. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Зазначається, що пожежа виникла близько 2:00 у ніч на середу, 16 жовтня. Площа пожежі охопила 1500 м2. За інформацією ДСНС, вогонь ліквідовували кілька годин. Потерпілих та загиблих немає.

До гасіння пожежі залучили 88 рятувальників і 17 пождежних машин. Причини пожежі встановлює поліція.

Нагадаємо, що Львівський автобусний завод (ЛАЗ) колись був найбільшим підприємством України (часів СРСР) з випуску тролейбусів та автобусів різного призначення. На початку 2000-х Фонд державного майна продав контрольний пакет акцій ЛАЗу фірмі російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Перед Євро-2012 завод постачав автобуси для міст України, які приймали чемпіонат.

Після приватизації підприємство кілька разів змінювало назву, однак усі компанії з орбіти заводу були зареєстровані за однією адресою – вул. Стрийська, 45. Ігоря Чуркіна неодноразово звинувачували у доведенні ЛАЗу до банкрутства. Завод припинив свою роботу в жовтні 2014 року, кілька тисяч працівників були звільнені.

У квітні 2024 року новим власником «Львівського автобусного заводу» стало ТзОВ «Львівінвестактив», що входить до групи родини Луцьких з Івано-Франківська, яка є власником відомої в місті будівельної компанії «Благо» та приватного «Університету імені короля Данила». Інвестор погасив борги заводу і отримав мажоритарну частину його акцій.

Львівська міська рада неодноразово виступала проти забудови території колишнього заводу, адже загальна площа колишнього підприємства становить 56 га.